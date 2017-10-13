Росприроднадзор в Челябинской области начал проверки после жалоб на неприятный запах

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Жители Челябинской области последние несколько дней жалуются на неприятный запах на улице, а пользователи соцсетей связывают это с якобы произошедшим аварийным выбросом опасного вещества на одном из оборонных предприятий. Региональное управление Росприроднадзора организовало проверки состояния атмосферного воздуха, сообщили ТАСС в пятницу в отделе экологического надзора ведомства.

"В связи с установившимся со среды в Челябинской области неблагоприятными метеорологическими условиями, управлением Росприроднадзора организованы проверки состояния атмосферного воздуха в крупных городах региона. По их результатам при необходимости будут проведены проверки промышленных предприятий", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области ТАСС сообщили, что наплыва пациентов в связи с неприятным запахом не наблюдается. "Медицинские учреждения региона работают в штатном режиме, о ситуациях с наплывом пациентов неизвестно", - сказали там.

По данным пресс-центра главного управления МЧС по Челябинской области, с 12 октября ряд подразделений управления переведены в режим повышенной готовности, организована работа оперативного штаба и шести оперативных групп в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Для мониторинга и проведения заборов проб окружающего воздуха на территории региона задействованы подвижные лаборатории от Центра экологического мониторинга, специализированной пожарно-спасательной части. Кроме того, взятие проб атмосферного воздуха осуществляют 26 стационарных постов.

По результатам замеров, проведенных 12 октября, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ зарегистрировано только в Челябинске: по формальдегиду - превышение в 1,02 раза; по взвешенным частицам (пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие) - превышение от 1,2 до 1,8 раза.

Слухи о ЧП на оборонном заводе

Пользователи соцсетей связали происходящее с аварийным выбросом, который якобы произошел на одном из оборонных заводов региона, и помимо неприятного запаха спровоцировал повышение уровня радиации в регионе. В пресс-службе главного управления МЧС по региону ТАСС опровергли подобные слухи. "Такую информацию не подтверждаем", - отметили в ведомстве.

Однако специалисты управления Роспотребнадзора соседней Свердловской области организовали проверку радиационного фона на границе с Челябинской областью.

"В связи с поступившей из СМИ информацией о неблагополучном радиационном фоне в Челябинской области, управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организован мониторинг радиационного фона на границе с территорией Челябинской области. По данным на 10:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) 13 октября 2017 года, мощность дозы гамма-излучения... не превышает допустимый уровень радиационного фона", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В Роспотребнадзоре добавили, что продолжат следить за ситуацией.

Запах уйдет на следующей неделе

"На текущий момент в Челябинске и в других крупных городах области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В частности, это слабый ветер. Нет условий для рассеивания вредных примесей. По прогнозам, на следующей неделе ситуация может измениться с усилением ветра и выпадением осадков", - рассказали ТАСС в пятницу в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Местные жители, отмечают экологи, направили несколько сотен жалоб в связи с неприятным запахом.

"К нам за неделю поступило порядка 300 обращений из Челябинска, Копейска, Сатки, Южноуральска, Магнитогорска по поводу запаха гари, фекалий, химического запаха. По нашему мнению, одна из причин кроется в том, что предприятия не соблюдают рекомендации по поводу снижения объема выбросов в период НМУ. Информацию мы передали в областные Министерство экологии и управление Росприроднадзора", - пояснил эксперт региональной общественной палаты, директор фонда "Моя планета" Виталий Безруков.