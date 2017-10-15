Губернатор: Курганмашзавод выполнит гособоронзаказ, несмотря на финансовые сложности

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Курганмашзавод выполнит гособоронзаказ 2017 года, несмотря на финансовые сложности концерна "Тракторные заводы", в который входит предприятие. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил журналистам, что финансовое оздоровление концерна "Тракторные заводы" невозможно. Предприятие, по его мнению, нужно банкротить. Чемезов отмечал, что "Ростех" будет претендовать на часть собственности концерна, так как Курганмашзавод должен предприятиям корпорации порядка 17 млрд рублей. Недавно ряд СМИ сообщил, что Внешэкономбанк и другие кредиторы выходят с процедурой банкротства в адрес концерна "Тракторные заводы", а также, что существует риск срыва гособоронзаказа.

"Все действия, которые там (на заводе - прим. ТАСС) будут производиться, абсолютно согласованы. Мы будем помогать "Ростеху" входить на Курганмашзавод, мой юридический отдел всячески будет этому способствовать. Никаких катаклизмов, которые могут повлиять на работу предприятия по выполнению гособоронзаказа, не произойдет - это самое главное", - сказал губернатор.

По словам Кокорина, ситуация находится под контролем региональных властей, и никто из работников Курганмашзавода не лишится работы из-за ситуации в "Тракторных заводах". "Никого с завода, ни одного человека, увольнять не будут", - пообещал Кокорин.

Финансовые трудности "Тракторных заводов"

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из десяти субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании.

Сложная экономическая ситуация на предприятиях концерна сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. Для стабилизации финансового положения концерна ВЭБ в конце прошлого года и в этом году предоставил предприятиям гражданского дивизиона 3,854 млрд рублей, из них около 0,675 млрд направлены на погашение долгов по зарплате. Помимо этого, банк открыл возобновляемую кредитную линию на 1,9 млрд на пополнение оборотных средств.