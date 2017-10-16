Сбербанк выпустил более 400 карт "Мир" с изображением фасада филармонии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября./ТАСС/. Сбербанк выпустил более 400 платежных карт "Мир" с изображением уникального фасада екатеринбургской филармонии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

"Все сотрудники Свердловской филармонии 16 и 17 октября получают новые зарплатные карты национальной платежной системы "Мир"", выпущенные Сбербанком. У этих карт будет особенный дизайн - с изображением фасада филармонии. Учитывая плотные репетиционные графики творческих коллективов - Уральского филармонического и молодежного оркестров, Симфонического хора - сотрудники банка выдадут более 400 новых карт прямо в филармонии", - говорится в сообщении.

По словам председателя Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина, филармония - единственное учреждение культуры в Свердловской области, для которого был разработан индивидуальный дизайн банковской карты.

"На новых картах будет изображено здание главной концертной организации региона. Это знаковый объект архитектуры города, за свою вековую историю ставший важным символом культурной жизни Екатеринбурга", - приводит пресс- служба слова Черкашина.

По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), на территории, подведомственной Уральскому ГУ Банка России, растет количество операций с использованием национальной платежной карты "Мир". В частности, количество транзакций возросло в два раза - почти до 1,2 миллиона за два месяца.

О здании филармонии

Здание по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге, в котором Свердловская филармония располагается с 1936 года, занимает особое место в культурной и общественной жизни города. Первый камень здания, задуманного как клуб для "отцов города" - промышленников и купцов - при большом стечении народа был заложен более ста лет назад - 14 мая 1915 года. Строительство велось по проекту архитектора Константина Бабыкина, победившего в городском конкурсе. Работа шла быстро - к 1917 году осталась только внутренняя отделка, которую пришлось отложить до 20-х годов.

В 1926 году здание распахнуло двери под именем Делового клуба. Здесь выступали Сергей Лемешев, Александр Вертинский, Иван Козловский, Леонид Утесов, Владимир Маяковский. Здесь проводили свои первые сезоны Театр юного зрителя и Театр музыкальной комедии. На сцене Делового клуба в конце апреля 1934 года состоялся первый концерт симфонического оркестра Радиокомитета под управлением Марка Павермана.

Позднее Концертный зал Делового клуба был преобразован в Концертный зал Свердловской филармонии. 29 сентября 1936 года концертом симфонического оркестра под управлением американского дирижера Владимира Саввича начался первый филармонический сезон. Свой современный вид и надпись "Филармония", украшающую фасад, здание получило в середине XX века.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт - Visa и MasterCard - без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации - Собинбанка, а также СМП банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года - прим. ТАСС).

С 1 июля 2018 года предусматривается перевод на карты платежной системы "Мир" всех сотрудников госпредприятий и лиц, получающих социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов. Пенсионеров будут переводить на карты "Мир" с 1 июля 2020 года. С 1 июля 2017 года все банкоматы и терминалы оплаты российских банков принимают к оплате карты "Мир". С 1 октября 2017 года карты "Мир" должны были начать принимать все субъекты предпринимательской деятельности с оборотом более 40 млн руб. в год.