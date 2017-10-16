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Предприятие в Югре выплатило долг по зарплате в 13,7 млн рублей

Новости Урала
16 октября, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

ООО "ЛМКстрой" имело долг перед 322 работниками

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. После проверки окружной прокуратуры предприятие в Нижневартовске (ХМАО-Югра) полностью погасило долг по зарплате в 13,7 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты зарплаты руководством ООО "ЛМКстрой". Установлено, что организация имела долг по заработной плате перед 322 работниками в размере свыше 13,7 млн рублей. В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Для восстановления нарушенных прав работников прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по зарплате.

Кроме того, из-за повторного совершения аналогичного правонарушения в отношении ООО "ЛМКстрой" возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение".

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