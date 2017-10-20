Рекордный за последние шесть лет урожай зерна собран в Курганской области

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уборочная кампания по зерновым и зернобобовым культурам завершилась в пятницу в Курганской области. В результате собрано более 2,2 млн тонн зерна в первоначальном весе - рекордный урожай за последние шесть лет, сообщила пресс-служба регионального департамента агропромышленного комплекса (АПК).
"В Курганской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. С уборочной площади намолочено более 2,2 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых составила 20,2 ц зерна с га. В 11 районах области намолот превысил 100 тыс. тонн зерна", - говорится в сообщении.
Как отметил директор департамента АПК Курганской области Сергей Пугин, в 2017 году аграрии собрали рекордный урожай за последние шесть лет.
Ранее первый заместитель директора областного департамента АПК Юрий Михеев сообщил, что основными факторами, которые способствовали высокой урожайности, стали погодные условия и увеличение минеральных удобрений. По словам главы региона Алексея Кокорина, профицит зерна ожидается на уровне 50%.