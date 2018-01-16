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Главный акционер ЧТПЗ: конкурс АСИ для наставников позволит делиться опытом

Новости Урала
16 января, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Андрей Комаров также считает, что конкурс "Лучшие практики наставничества" поможет перенять лучшие мировые практики в социальной сфере и области бизнеса

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Конкурс "Лучшие практики наставничества", презентованный во вторник в ТАСС, позволит задействованным в конкурсе кураторам делиться опытом и знакомиться с опытом других, а также перенять лучшие мировые практики в социальной сфере, области бизнеса и других. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС основной акционер ЧТПЗ, предприниматель Андрей Комаров.

"Я бы очень хотел поблагодарить АСИ за такое мероприятие, поскольку для нас это возможность поделиться своим опытом, для нас это возможность узнать опыт других, для нас это возможность сделать предложения в сфере законодательной, обеспечительной части, и для нас это чудесная возможность посмотреть на то, как не только в России, но и в мире это работает", - сказал он.

"Лучшие практики наставничества" - проект открытой платформы "Россия - страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

Организатором конкурса "Лучшие практики наставничества" выступает АСИ. Прием заявок на конкурс начался с сегодняшнего дня. Конкурс будет проходить по пяти номинациям: наставничество на производстве, наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в социальной сфере, а также наставничество в образовании и кружковом движении. Предусмотрена отдельная номинация "Дети учат детей", где наставниками выступают дети. Итоги конкурса "Наставник" будут подведены на всероссийском форуме в феврале в Москве.

Комаров подчеркнул, что система наставничества в ЧТПЗ успешно функционирует все годы работы предприятия, так как было необходимо сперва готовить кадры для новых заводов, затем заниматься дополнительным образованием молодых специалистов для того, чтобы они могли работать на современном оборудовании. К настоящему времени система наставничества в ЧТПЗ приобрела новаторский оттенок - наставник сопровождает своего подопечного от школьной скамьи до выхода специалистов на работу после армии. "Классный папа" фактически заменяет во многом отца - следит за успеваемостью, посещаемостью, фактически развитием наших студентов, стажеров. Происходит развитием не только в профессиональной области, но и в человеческом воспитании в целом", - резюмировал Комаров.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета, нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

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