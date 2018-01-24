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Эпидпорог по ОРВИ превышен в шести муниципалитетах Челябинской области

Новости Урала
24 января, 15:59 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 24, января. /ТАСС

Приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации и в трех классах двух школ

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в шести муниципалитетах Челябинской области. В двух школах не учатся три класса, еще в одной общеобразовательной организации занятия приостановлены полностью, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Там отмечают, что пока эпидемии ОРВИ в Челябинской области нет. Но количество заболевших выросло в 32 муниципалитетах.

"В шести муниципальных образованиях отмечается превышение эпидемических порогов. <...> В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации и в трех классах двух школ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе циркулируют возбудители парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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