Эпидпорог по ОРВИ превышен в шести муниципалитетах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Эпидемический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в шести муниципалитетах Челябинской области. В двух школах не учатся три класса, еще в одной общеобразовательной организации занятия приостановлены полностью, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Там отмечают, что пока эпидемии ОРВИ в Челябинской области нет. Но количество заболевших выросло в 32 муниципалитетах.

"В шести муниципальных образованиях отмечается превышение эпидемических порогов. <...> В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одной общеобразовательной организации и в трех классах двух школ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе циркулируют возбудители парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. Случаев гриппа не зарегистрировано.