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"Уральские авиалинии" не пойдут по пути создания черных списков в борьбе с дебоширами

Новости Урала
1 февраля, 17:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, февраля. /ТАСС

В случае вынужденной посадки авиакомпания предъявит иск за понесенные расходы, которые могут достигать 500 тыс. рублей, сообщил гендиректор Сергей Скуратов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не будет создавать черные списки пассажиров для борьбы с дебоширами. Об этом в четверг журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Мы не пойдем по пути создания черных списков, мы это не практикуем, хотя это и разрешено. <…> Если мы выполним вынужденную посадку, то мы предъявим (иск) за понесенные расходы - думаю, это в пределах 500 тыс. рублей", - сказал Скуратов.

Ранее сообщалось, что в конце ноября 2017 года нетрезвый пассажир летевшего в Екатеринбург самолета устроил дебош на борту, поэтому экипаж авиакомпании "Уральские авиалинии" принял решение привязать его скотчем к креслу до прибытия на место назначения. По прилету в аэропорт Кольцово пассажир был снят с борта сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть, где был составлен административный протокол.

"Уральские авиалинии" входят в Топ-4 крупнейших российских авиакомпаний за январь - ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. География полетов составляет более 250 направлений. Базовые аэропорты для авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.

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