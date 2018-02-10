Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет информацию о нападении на водителя скорой помощи в Екатеринбурге

Новости Урала
10 февраля, 21:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, февраля. /ТАСС

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 10 февраля у дома на улице Грибоедова в Екатеринбурге, куда бригада врачей прибыла по вызову

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о нападении на водителя бригады скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Организована доследственная проверка сообщения о нападении местного жителя на сотрудника скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 10 февраля у дома на улице Грибоедова в Екатеринбурге, куда бригада врачей прибыла по вызову. "В ходе конфликта один из местных жителей причинил телесные повреждения водителю автомашины скорой медицинской помощи, в связи с чем пострадавшему пришлось впоследствии обратиться в больницу", - уточнили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама