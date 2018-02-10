СК проверяет информацию о нападении на водителя скорой помощи в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о нападении на водителя бригады скорой медицинской помощи в Екатеринбурге. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Организована доследственная проверка сообщения о нападении местного жителя на сотрудника скорой медицинской помощи", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 10 февраля у дома на улице Грибоедова в Екатеринбурге, куда бригада врачей прибыла по вызову. "В ходе конфликта один из местных жителей причинил телесные повреждения водителю автомашины скорой медицинской помощи, в связи с чем пострадавшему пришлось впоследствии обратиться в больницу", - уточнили в пресс-службе.