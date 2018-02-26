Ежедневные авиарейсы из Челябинска в Лондон со стыковкой в Петербурге запустят в марте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" запускает ежедневные рейсы из Челябинска в Лондон со стыковкой в Санкт-Петербурге. Ожидание пересадки составит не более двух часов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе челябинского аэропорта Баландино.

"Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. Ранее рейсы также были из Челябинска в Санкт-Петербург, где можно было осуществить пересадку, однако сейчас это можно сделать одной авиакомпанией, а ожидание в аэропорту составит не более двух часов", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Баландино добавили, что рейсы будут осуществляться ежедневно с 25 марта.