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Ежедневные авиарейсы из Челябинска в Лондон со стыковкой в Петербурге запустят в марте

Новости Урала
26 февраля, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Сообщается, что ожидание пересадки составит не более двух часов

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Аэропорт Лондона

Аэропорт Лондона

© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" запускает ежедневные рейсы из Челябинска в Лондон со стыковкой в Санкт-Петербурге. Ожидание пересадки составит не более двух часов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе челябинского аэропорта Баландино.

"Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. Ранее рейсы также были из Челябинска в Санкт-Петербург, где можно было осуществить пересадку, однако сейчас это можно сделать одной авиакомпанией, а ожидание в аэропорту составит не более двух часов", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе Баландино добавили, что рейсы будут осуществляться ежедневно с 25 марта.

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