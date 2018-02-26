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Уральские ученые разработают сорт томата, способный расти в условиях нехватки света

Новости Урала
26 февраля, 11:04 UTC+3

Отмечается, что сорт должен обладать также повышенными полезными свойствами для человека, к примеру, повышенным содержанием ликопина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) разрабатывают сорт томата, который будет обладать повышенными полезными свойствами для человека, а также способностью расти в условиях нехватки света. Об этом в понедельник сообщил ТАСС декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

"Сегодня наши ученые также ведут активную селекцию на получение гибрида нового типа. Этот сорт томата позволит значительно сэкономить затраты ручного труда за счет легкого ухода за растениями и получить оптимальный урожай как в условиях досвечивания [дополнительное освещение для рассады], так и в условиях нехватки света. Кроме того, сорт будет обладать повышенными полезными свойствами для человека, к примеру, повышенным содержанием ликопина. Аналогов нашей разработке пока нет во всем мире", - сказал он.

По словам и. о. ректора университета Ольги Лоретц, в 2018 году в вузе будет создана инновационная лаборатория по выведению сортов овощных культур. "Что касается селекции и семеноводства, мы поставили цель не только вывести новые сорта картофеля и овощных культур, но и разработать эффективную систему семеноводства. Уже в этом году мы планируем запустить лабораторию микроклонального размножения (новый метод вегетативного размножения в пробирке - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба УрГАУ слова Лоретц.

Декан факультета отметил, что создание системы семеноводства и селекции собственных культур позволит снизить процент импортируемых семян. "И тем самым, обеспечить всех сельхозтоваропроизводителей региона своим семенным материалом. Надо заметить, наработки, которые ученые нашего вуза представили на конференции, говорят о том, что сегодня есть основательный фундамент для решения данной проблемы, и мы движемся в правильном направлении", - добавил он.
УрГАУ - один из крупнейших в РФ вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действует 64 образовательные программы,

22 научные школы по 11 направлениям. Сейчас в рамках международного сотрудничества в вузе действуют более 40 соглашений с университетами Европы, Азии и стран СНГ.

Ранее сообщалось, что в 2017 году специалисты вуза получили от Минсельхоза РФ грант в размере 1 млн рублей для создания нового гибрида огурца с высокой продуктивностью и устойчивостью к основным заболеваниям. По результатам работы гибриды с наиболее перспективными показателями будут рекомендованы для включения в Госреестр и дальнейшего применения в современных отечественных промышленных тепличных комбинатах.

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