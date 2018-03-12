Для болельщиков на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени организуют туры выходного дня

ТЮМЕНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Экскурсионные туры выходного дня организуют для болельщиков, приехавших в Тюмень на девятый этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщил ТАСС глава областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Если говорить по экскурсионной части, будут организованы туры выходного дня. Мы конечно понимаем, что люди, находясь на соревнованиях, будут там весь день. Мы готовимся к ежедневному выезду, на сегодняшний день отработана программа и под любое количество людей будет осуществлена экскурсия. Часть заявок уже есть, часть, я думаю, будет непосредственно в дни проведения самого предприятия", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в Государственном автономном учреждении Тюменской области "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий" (ГАУ ТО ЦСП), всего на Кубок продано более 24 тыс. билетов. Болельщики приедут из Франции, Германии, Казахстана и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что этапе Кубка мира по биатлону установят информационный стенд о туристическом потенциале Тюменской области. Туристам презентуют виртуальные туристические маршруты по Тобольскому кремлю - единственному каменному кремлю в Сибири, а также туристическому комплексу Абалак, где расположена деревянная крепость, которая представляет собой реконструкцию острога времен завоевания Сибири Ермаком.

В 2016 году Тюменскую область посетили более 2,6 млн туристов. По предварительной оценке, в 2017 году туристско-экскурсионный поток региона составит 2,7 млн человек. В 2018 году в регионе впервые запустят программы для иностранных туристов. Всего организаторы этапа Кубка мира по биатлону ожидают приезд около 8 тыс. болельщиков.