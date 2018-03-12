Жители Урала 18 марта определят объекты для благоустройства общественных пространств

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сотни тысяч жителей регионов Уральского федерального округа (УрФО), по предварительным данным, в день выборов президента РФ, 18 марта, примут участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства территорий муниципалитетов. Такие данные ТАСС озвучили в пресс-службах правительств регионов.

Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

"Жители Челябинской области впервые примут участие в рейтинговом голосовании по проектам благоустройства в день выборов президента России - 18 марта. Во время него в 19 городах с населением свыше 20 тыс. человек определят, какие именно общественные пространства нужно благоустроить. Для этого будут оборудованы специальные помещения, где можно будет ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства всех заявленных пространств. Кроме того, они уже сейчас доступны на сайтах муниципалитетов", - сообщили ТАСС в пресс-службе челябинского Минстроя.

Аналогичное голосование пройдет и в Тюменской области, в частности в городе Тобольске, где жителям предстоит выбрать для благоустройства один из пяти дизайн-проектов. На голосование вынесен крытый ледовый каток по улице Семена Ремезова, крытый бассейн в микрорайоне № 15, Центр гимнастики и спортивно-оздоровительный универсальный комплекс в микрорайоне 7А, парк отдыха и спорта "Тобол" в переулке Рощинский.

Проголосуют за проекты благоустройства общественных пространств 18 марта и в Курганской области. "Учитывая активность горожан в общественных обсуждениях, мы уверены, что курганцы придут на пункты голосования и сделают свой выбор", - сообщил ТАСС первый заместитель руководителя администрации города Андрей Жижин, добавив, что каждый участник голосования сможет выбрать не более трех позиций из 17 представленных.

Муниципалитеты Свердловской области также готовятся к предстоящему рейтинговому голосованию. "За три недели в общественные комиссии по благоустройству поступило более 537 тыс. предложений, ни один другой проект в сфере ЖКХ еще не вызывал такого широкого резонанса", - сообщил журналистам министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Голосование пройдет и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где на программу улучшения городских пространств в 2018 году заложено около 2 млрд рублей. "Это не только городские пространства, но и сельские. В приоритетном проекте принимают участие 36 городов и поселков Ямала из всех муниципалитетов. В перечне потенциальных мест для выбора первоочередного благоустройства 196 объектов, которые определили сами ямальцы", - приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова губернатора Дмитрия Кобылкина.

О рейтинговом голосовании

В январе Минстрой РФ поручил региональным властям опубликовать в муниципальных СМИ для голосования дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - парков, набережных, улиц, площадей. По словам главы министерства Михаила Меня, итогом первого года реализации проекта стало благоустройство 19,5 тыс. дворов, 2,5 тыс. общественных пространств.

Мень отметил, что рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые будут благоустроены в первую очередь, обязательно с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". По словам заместителя министра Андрея Чибиса, жители должны проголосовать как за перечень общественных объектов для благоустройства, так и за дизайн. Голосование коснется только общественных территорий.