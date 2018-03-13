Первый в России завод по переработке картофеля запустят в Тюменской области в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Агрофирма КРиММ откроет первый в России завод по производству подготовленного к кулинарной обработке картофеля в Упоровском районе Тюменской области в 2019 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

"В Упоровском районе Тюменской области к своему экватору приближается строительство завода по переработке картофеля мощностью до 30 тысяч тонн сырья в год. Новый завод планируется к запуску в 2019 году, он будет способен выпускать 15-17 тысяч тонн очищенного свежего и консервированного, подготовленного к кулинарной обработке картофеля различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильнике около трех месяцев. Это первый завод подобного типа по переработке овощей в нашей стране. Реализация проекта позволит Тюменской области в ближайшем будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и упрочить позиции по его валовому сбору в РФ", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства, инвестиции в проект составили более 1,2 млрд рублей. Проект реализуется при поддержке регионального правительства и администрации Упоровского района, ему оказывается комплексная господдержка и административное сопровождение.

На новом производстве создадут 50 рабочих мест. Как ранее сообщал глава региона, более 15 тыс. рабочих мест появится в агропромышленном комплексе Тюменской области до 2021 года.

Агрофирма КриММ - крупнейший агропромышленный холдинг, входит в число лидеров России по производству семенного картофеля. В 2016 году компания произвела 53% картофеля в Тюменской области и 25% семенного картофеля по России.