Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наблюдатели НОМ положительно оценили работу избиркома Челябинской области

Новости Урала
14 марта, 16:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Федеральный координатор "Национального общественного мониторинга" Роман Коломойцев отметил, что заседания избиркома открыты для всех политических сил региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинская область стала первым регионом России, где наблюдатели "Национального общественного мониторинга" (НОМ) положительно оценили работу региональной избирательной комиссии и штабов кандидатов в президенты РФ, сообщил в среду ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"По нашему мнению, Челябинская область к выборам готова... Все заседания избиркома открыты для всех политических сил региона, там запустили программу по работе с молодежью. Челябинская область - первый регион, где НОМ положительно оценил работу избирательной комиссии и штабов кандидатов, где мы побывали", - сказал собеседник агентства.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

По словам Коломойцева, работа областного избиркома оценивалась в рамках экспедиции НОМ, которая проходит с 1 февраля по различным регионам страны. На сегодняшний день наблюдатели НОМ побывали в 15 субъектах РФ.

"В экспедиции мы встречаемся со штабами кандидатов в регионах, с представителями политических партий, журналистами, блогерами, общественниками и спрашиваем, какова, по их мнению, готовность, есть ли нарушения, как они оценивают работу в данном регионе. Кроме того, у нас на сайте есть карта сообщений о возможных нарушениях - смотрим, сколько таких сообщений и как избирком их отработал", - добавил он.

"Национальный общественный мониторинг" является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
3
Биография российского режиссера Леонида Квинихидзе
4
Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама