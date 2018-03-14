Наблюдатели НОМ положительно оценили работу избиркома Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинская область стала первым регионом России, где наблюдатели "Национального общественного мониторинга" (НОМ) положительно оценили работу региональной избирательной комиссии и штабов кандидатов в президенты РФ, сообщил в среду ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"По нашему мнению, Челябинская область к выборам готова... Все заседания избиркома открыты для всех политических сил региона, там запустили программу по работе с молодежью. Челябинская область - первый регион, где НОМ положительно оценил работу избирательной комиссии и штабов кандидатов, где мы побывали", - сказал собеседник агентства.

По словам Коломойцева, работа областного избиркома оценивалась в рамках экспедиции НОМ, которая проходит с 1 февраля по различным регионам страны. На сегодняшний день наблюдатели НОМ побывали в 15 субъектах РФ.

"В экспедиции мы встречаемся со штабами кандидатов в регионах, с представителями политических партий, журналистами, блогерами, общественниками и спрашиваем, какова, по их мнению, готовность, есть ли нарушения, как они оценивают работу в данном регионе. Кроме того, у нас на сайте есть карта сообщений о возможных нарушениях - смотрим, сколько таких сообщений и как избирком их отработал", - добавил он.

"Национальный общественный мониторинг" является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.