МВД проводит проверку инцидента с задымлением в одном из магазинов Челябинской области

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главное управление МВД по Челябинской области проводит проверку инцидента с задымлением в одном из магазинов в городе Коркино, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в четверг ряд СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в магазине взорвался предмет, похожий на гранату.

"В Коркино сегодня ночью из пожарной части поступил звонок в дежурную часть полиции о том, что в одном из магазинов произошло задымление. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас начата проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе не уточнили, что могло стать причиной задымления.