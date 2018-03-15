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В Екатеринбурге начал работу Центр диагностики ГМО в сельскохозяйственном сырье

Новости Урала
15 марта, 11:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, марта. /ТАСС

Ранее образцы продукции отправлялись на диагностику с Урала в Москву

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Новый Центр диагностики ГМО (генетически модифицированных организмов) с современным оборудованием для исследований начал работу в Екатеринбурге, сообщил в четверг журналистам специалист Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игорь Мамаев.

"На базе референтного центра организуется Центр ГМО- исследований. Он оснащен уникальным оборудованием, позволяющим проводить исследования на уровне мировых стандартов. <...> Сейчас уже появились частные производители, крупные сельхозпредприятия, торговые сети, приносящие нам на добровольной основе свою продукцию, которую они производят, либо занимаются ее реализацией. Это те производители, которые могут честно поставить на своей продукции штамп "Без ГМО", - сказал Мамаев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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По его словам, в 2018 году планируется дооснастить центр необходимым оборудованием, но он "уже функционирует" и "оснащен оборудованием, которое позволяет [выделить] ДНК ... в автоматическом режиме".

Ранее сообщалось, что Центр ГМО в Екатеринбурге стал четвертым на территории РФ - такие центры уже открыты в Москве, Казани и Оренбурге. В его строительство было вложено 65 млн рублей, в 2018 году запланировано еще порядка 30 млн на покупку оборудования.

Мамаев ранее отметил, что открытие центра позволит проводить весь объем исследований по ГМО на территории Урала, так как ранее образцы отправлялись на диагностику в Москву. При этом обратиться в центр для проведения исследований могут не только юридические, но и частные лица.

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