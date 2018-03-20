В Свердловской области усилят борьбу с клещами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Свердловской области усилит профилактику клещевого энцефалита и борьбу с клещами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил во вторник журналистам замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

"Эпидемиологи прогнозируют эпидсезон по клещевому энцефалиту немного хуже, чем в прошлом году. Поэтому мы усиливаем работу по профилактике данного заболевания и борьбе с клещами. Мы обращаемся к главам муниципалитетов с просьбой выполнять все наши предписания по противоклещевой обработке территорий, чтобы процент обработанных площадей достигал 100% в этом году", - сказал Юровских на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году площадь в Свердловской области, на которой проводилась противоклещевая обработка, составила 9,5 тыс. га. "За последние семь лет в 1,5 раза увеличились площади, где проводятся противоклещевые обработки", - сказал Юровских, не уточнив данные по 2018 году.

По его словам, в 2017 году в регионе было зарегистрировано 29,6 тыс. случаев укусов клещей, что на 16% выше, чем в 2016 году и в 1,4 раза выше среднемноголетних значений. "В прошлом году в регионе было зарегистрировано 114 случаев клещевого энцефалита, что на 9% ниже среднемноголетних значений. Зарегистрировано три летальных случая", - сказал Юровских.

Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/ или оболочек головного и спинного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста.