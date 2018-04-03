Инспекция МБВ изучила объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге и финансовые возможности региона

Делегат Международного бюро выставок от Сан Марино Мауро Маиани и заместитель генерального секретаря МБВ Димитрий Керкентзес (слева направо) у "Ельцин Центра" в Екатеринбурге © Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГА, 3 апреля. /ТАСС/. Инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) во вторник изучила в Екатеринбурге объекты, которые будут созданы к чемпионату мира по футболу 2018 года и останутся в наследие городу, и могут быть задействованы во время проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2025", а также интересовались финансовыми возможностями региона. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ноябре 2017 года Россия подала официальную заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге. Во вторник и среду, 3 и 4 апреля, члены МБВ проведут инспекцию в Екатеринбурге в рамках одного из конкурсных этапов. Россия ранее уже подавала заявку на проведение "Экспо" в Екатеринбурге в 2020 году, но тогда проиграла Дубаю. На этот раз соперниками Екатеринбурга стали Осака (Япония) и Баку (Азербайджан), все они прежде уже принимали "Экспо".

"Инспекционная комиссия интересовалась транспортной доступностью, финансовыми возможностями (региона). Они внимательно изучали, задавали вопросы, касающиеся подготовки (Екатеринбурга) к ЧМ-2018, какое наследие (объекты) останется (после проведения ЧМ-2018), в том числе будет задействовано для проведения выставки "Экспо-2025" в Екатеринбурге", - сказал Куйвашев.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, по федеральным вопросам инспекционная комиссия интересовалась гарантиями, которые дает правительство РФ, очень подробно обсуждала тему заявки Екатеринбурга на проведение "Экспо-2025", ее основной смысл, в чем ее нюансы, в чем могут быть интересны темы для большого числа стран, для развивающихся стран прежде всего.

"Наша тема связана с инновациями и лучшим качеством жизни. Мы подробно объяснили из чего состоит эта тема. Инновации нужны не сами по себе, а для улучшения, качества жизни людей, окружающей среды, безопасности, образования и многих других элементов повседневной нашей жизни. Коллеги интересовались как выстраивается мастер-план, какие будут павильоны, каким образом мы заинтересуем павильоном посетителей выставки, сколько посетит человек выставку", - сказал в рамках пресс-конференции, приуроченной к визиту международного бюро выставок в Екатеринбург, Дворкович.