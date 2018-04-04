Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО отразили атаку БПЛА на учениях под Челябинском

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку "роя" ударных беспилотников (БПЛА) условного противника в ходе учений на полигоне под Челябинском. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"Противник" попытался уничтожить колонну автомобильной техники на марше, используя ударные беспилотники, способные объединяться в стаю. Маневренные группы РЭБ 90-й танковой дивизии с помощью современного комплекса "Борисоглебск-2" нанесли радиоэлектронный удар по пункту управления беспилотниками, подавили связь и осуществили их принудительную посадку на безопасном удалении от техники", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты подразделений РЭБ также отработали защиту своей системы управления и создание ложных источников излучения, используя автоматизированные станции помех нового комплекса. В пресс-службе добавили, что в учениях приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.