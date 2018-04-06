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Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Новости Урала
6 апреля, 16:06 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 6, апреля. /ТАСС

Несоответствия обнаружены на каждом этаже девятиэтажного ТРЦ "Жемчужина Сибири"

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© Донат Сорокин/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Тобольская межрайонная прокуратура оштрафовала на 150 тыс. рублей владельца одного из крупнейших торговых центров Тобольска "Жемчужина Сибири" за нарушения пожарной безопасности. Их обнаружили на каждом этаже девятиэтажного ТРЦ, где расположены подземная парковка, офисы, кинотеатр, детские площадки, торговые объекты и кафе, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проверки пожарной безопасности в регионе инициированы после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унесшего жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

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"Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом этаже и парковке. <…> По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении собственника ТРЦ "Жемчужина Сибири" - "Югор" и его главного инженера. Тобольский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС России по Тюменской области по результатам рассмотрения дел оштрафовал акционерное общество на 150 тыс. рублей, а главного инженера - на 10 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря ведомства Елены Мельниковой, пути эвакуации на этажах были захламлены, двери одного из эвакуационных выходов были уже 1,2 м, эскалаторы не блокировались системой автоматической пожарной сигнализации. Также в каждом из четырех кинозалов кинотеатра увеличено число мест без соответствующего разрешения, а уровень звука сообщений об эвакуации на подземной парковке недостаточен для их восприятия.

Устранение нарушений контролирует межрайонная прокуратура.

В Тюменской области по поручению губернатора региона Владимира Якушева до 20 апреля предстоит проверить более 200 ТРЦ, детских досуговых центров, учреждений культуры и спорта.

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