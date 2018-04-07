Шесть человек погибли в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Свердловской области. Об этом в субботу сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сообщение об аварии поступило в органы внутренних дел в 13:40 (11:40 мск - прим. ТАСС). По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015 на чистой и сухой дороге. Скончались на месте шесть человек: три человека в одном автомобиле и три - в другом", - сказал он, пояснив, что один из погибших - молодой человек 2000 года рождения.

Горелых также добавил, что один из погибших водителей был действующим сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются причины аварии, возбуждено уголовное дело. По данным полиции, оба погибших водителя не были злостными нарушителями ПДД.