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Суд перенес на 12 апреля оглашение приговора по делу о беспорядках в колонии Копейска

Новости Урала
9 апреля, 10:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В ноябре 2012 года заключенные устроили акцию протеста, оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд перенес с понедельника на четверг дату начала оглашения приговора 17 фигурантам уголовного дела о беспорядках среди заключенных в колонии № 6 города Копейска. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы суда Евгения Нациевская.

"Пока неизвестно, сколько дней будут оглашать приговор фигурантам дела о беспорядках в исправительной колонии № 6 Копейска. Предварительно начало оглашения приговора перенесено с 9 на 12 апреля", - сказала собеседница агентства.

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Массовые беспорядки в колонии № 6 в Копейске прошли 24-25 ноября 2012 года. Около 500 заключенных устроили акцию протеста, отказавшись выполнять требования администрации. Вооружившись металлическими трубами, палками, камнями и другими предметами, они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ОМОН. По факту беспорядков было возбуждено несколько уголовных дел.

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