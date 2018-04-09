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Воспитанники уральского центра по модели "Сириуса" подпишут контракты с IT-компаниями

Новости Урала
9 апреля, 12:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, апреля. /ТАСС

Презентация проектов состоится перед торжественным закрытием смены 10 апреля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Воспитанники Уральского образовательного центра "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса", по итогам весенней смены впервые подпишут отложенные трудовые контракты с IT-компаниями. Об этом в понедельник сообщила ТАСС директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова.

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"Весенняя смена стартовала в марте, торжественное закрытие состоится 10 апреля. Впервые в этот раз состоится подписание отложенных трудовых контрактов IT-компаний с некоторыми участниками, чтобы в будущем они имели возможность прийти на место работы по выбранному направлению", - сказала собеседница агентства.

По данным департамента информационной политики региона, презентация IT-проектов пройдет перед церемонией закрытия. "Также сегодня в Уральском музыкальном колледже состоится заключительный концерт участников смены по направлению "Музыка", а завтра нас ждет итоговое выступление фигуристов и выставка художественного творчества и иконописи", - говорится в сообщении.

Свердловская область стала первым регионом РФ, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром "Сириус" создали региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии подписали губернатор региона Евгений Куйвашев и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в декабре 2016 года.

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Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Пилотная смена прошла с 1 по 21 августа 2017 года. Основной площадкой весенней смены стал Центр Международной Торговли в Екатеринбурге.

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