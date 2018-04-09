Домну стоимостью 15 млрд рублей запустили на "Евраз НТМК" в Свердловской области

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НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Доменную печь стоимостью 15 млрд рублей запустили на Нижнетагильском металлургическом комбинате ("Евраз НТМК"), передает корр. ТАСС с места событий.

"Это отличный проект, это самый большой проект на "Евразе" за последние три-четыре года. Вы сделали его по высочайшим стандартам с точки зрения эффективности оборудования, сроков реализации и с точки зрения перспективы этой доменной печи. Хочу пожелать безопасной эксплуатации этой доменной печи", - сказал президент "Евраза" Александр Фролов на церемонии открытия.

В пресс-службе "Евраза" добавили ТАСС, что стоимость строительства домны составила 15 млрд рублей. По данным управляющего директора "Евраз НТМК" Алексея Кушнарева, новая печь была построена за 18 месяцев. Объем новой печи составит 2,2 тыс. кубических метров, проектная мощность - 2,5 млн тонн чугуна в год. Домна оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.

"Строительство новой печи - один из крупнейших за последнее время инвестпроектов, имеющих высокую социальную значимость, так как позволяет предприятию сохранить квалифицированных сотрудников, а также имеет большой экологический эффект - специалисты называют эту домну самой "чистой" в металлургии. <...> Именно поэтому строительство печи, как вы знаете, получило статус приоритетного инвестпроекта Свердловской области", - сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии запуска.

Использование передовых технических решений на седьмой доменной печи обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината как в производительности, так в сокращении издержек. Инвестиции компании в проект строительства новой доменной печи №7 составили более $190 млн.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство новой доменной печи №7 даст возможность сохранить объем производства чугуна на "Евраз НТМК" на уровне 5 млн тонн в год.

О компании

"Евраз" является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании.