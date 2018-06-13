Суд приговорил участников беспорядков в челябинском изоляторе к условным и реальным срокам

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в среду признал 12 фигурантов уголовного дела о беспорядках в Следственном изоляторе №1 (СИЗО-1) Челябинска виновными. В зависимости от степени вины каждому из них назначено наказание от условного до лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как было установлено в суде, беспорядки в челябинском СИЗО-1 произошли в ночь на 9 декабря 2014 года. Они начались с конфликта двух групп заключенных, поводом для которого стал передел сфер криминального влияния. Заключенные изолятора стучали в двери, ломали имущество заведения, совершили поджоги матрацев, полов, окон.

"Суд расценивает действия подсудимых как массовые беспорядки", - сказал судья.

В организации массовых беспорядков суд признал виновными Сергея Колмогорцева и Александра Черепанова. Первому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием в колонии особого режима. Второму - лишение свободы сроком девять лет с отбыванием в колонии строго режима.

Михаила Захарова, Александра Муковозова, Павла Куребеду, Владимира Кунгурцева, Артема Долгова, суд признал виновными в пособничестве в организации массовых беспорядков. Первым двоим назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет. Остальным - в виде лишения свободы на срок от шести лет шести месяцев до пяти лет.

В участии в массовых беспорядках суд признал виновными Максима Малиновского, Якуба Велиева, Константина Вислогузова, Семен Вострякова, Сергея Вяткина и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.