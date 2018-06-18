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Школьники разработают схему ветряных станций Тюмени на летней губернаторской смене

Новости Урала
18 июня, 10:19 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 18, июня. /ТАСС

Путевки на смены получили победители и призеры статусных олимпиад, конкурсов и конференций

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ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 300 талантливых школьников Тюменской области примут участие в летних губернаторских сменах, где они будут разрабатывать собственные научные проекты, в том числе по созданию схемы ветряных станций Тюмени, для дальнейшего отбора в образовательный центр "Сириус" в Сочи. Об этом в понедельник сообщили в областном департаменте образования и науки.

"Более 300 талантливых школьников Тюменской области смогут разработать изобретения и отдохнуть в загородном санатории на летних губернаторских сменах. На первую смену, которая пройдет с 20 июня по 10 июля, отправятся 100 ребят. По окончании участники продолжат развивать свои изобретения в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов, по итогам которого поборются за путевки на проектные смены в "Сириус" в Сочи", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что путевки на летние губернаторские смены получили победители и призеры статусных олимпиад, конкурсов и конференций.

"На сменах школьники работают над социально-значимыми и актуальными для региона проектами с опытными преподавателями-наставниками из вузов и лучших школ Тюмени. Участникам предлагаются занятия в физико-математической, робототехнической, естественно-научной, экологической, социально-гуманитарной и историко-краеведческой лабораториях. Так, в течение смены они создадут реактор для получения йода, изучат строительные технологии региона, разработают схему ветряных станций Тюмени, познакомятся с гидродинамикой и создадут действующую модель гидравлической руки", - уточнили в департаменте.

Кроме того, на смене будет работать лаборатория робототехники, где школьники подготовятся к областным соревнованиям "Кубок РТК", победители которых представят область в финале в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.

"Кроме насыщенной программы в стенах лагеря, ребята также посетят с экскурсиями крупнейшие производственные предприятия региона, в частности, "ГазТурбоСервис", "СИБУР Тобольск", "Электросталь Тюмени", - добавили в департаменте.

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