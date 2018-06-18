Делегации Греции и Болгарии примут участие в фестивале малых туристских городов на Урале

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Делегации из Греции и Болгарии примут участие в мероприятиях деловой программы IV Фестиваля малых туристских городов, который пройдет в конце июня в Тобольске. Об этом в понедельник сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике , в Тюменской области.

"С 22 по 24 июня в Тюменской области пройдет IV Фестиваль малых туристских городов России - это масштабный проект, который реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Представители малых туристских городов России продемонстрируют туристский и культурный потенциал своих территорий. Также в рамках деловой программы пройдет презентация туристского потенциала Греции и Болгарии представителями делегаций и круглый стол "Эффективные практики развития туризма в малом городе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тобольске состоится пленарное заседание VI Съезда мэров малых городов "Создание современных общественных пространств в исторической среде малого города". Ранее в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области сообщили, что всего в фестивале примут участие более 300 человек, среди которых представители 13 малых городов России, в том числе из Елабуги (Татарстан), Ельца (Липецкая область), Суздаля (Владимирская область), Углича (Ярославская область) и других городов.

Для гостей и участников фестиваля специально будет организован "АМПЕР-fest", название которого складывается из начальных букв фамилий известных тоболяков: композитора Александра Алябьева, химика Дмитрия Менделеева, художника Василия Перова, писателя Петра Ершова и архитектором Семена Ремезова.

На музыкальной площадке "Алябьев" выступят танцоры и музыканты из малых городов, научно-познавательная площадка "Менделеев" будет представлять собой четыре интерактивных шатра, где пройдут научные шоу и познавательные мастер- классы. Арт-площадка "Перов" станет уличной картинной галереей, арт-площадка "Ершов" удивит гостей фестиваля уличными спектаклями, а площадка "Ремезов" будет представлена открытием нового сквера.