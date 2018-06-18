Девять зарубежных компаний участвуют в конкурсе на создание концертного комплекса на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Девять зарубежных архитектурных бюро участвуют в конкурсе на создание нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Об этом в понедельник журналистам на пресс-конференции сообщил директор филармонии Александр Колотурский.

"Сейчас проходит международный архитектурно-планировочный конкурс на строительство нового филармонического комплекса… 47 портфолио из 20 стран мира было, отобрали десять - девять иностранных и одно наше архитектурное объединение", - сказал Колотурский.

По его словам, 1 сентября участник конкурса должны представить свои предложения по размещению концертного комплекса. "Должно быть четыре филармонических зала от 1,6 тыс. мест до 150 в одном месте… Самое главное - построить залы с очень хорошей акустикой. Опыты есть разные в нашей стране - и удачные, и неудачные. Надеемся, что будут привлечены лучшие проектные организации", - добавил директор филармонии.

Ранее министр культуры региона Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что новый концертный зал в Екатеринбурге планируют построить в течение пяти лет. В мае стало известно, что власти региона намерены выделить 300 млн рублей на этот проект. Премиальный фонд международного конкурса на разработку концепции по строительству концертного зала составляет 10 млн рублей.

Дирижер и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что готов дать консультации при создании новой музыкальной площадки.