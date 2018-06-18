Источник: на Магнитогорском металлургическом комбинате проходит проверка

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники управления Росприроднадзора по Челябинской области и силовых ведомств проводят проверку соблюдения норм экологического законодательства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК), сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.

"Действительно, сотрудники областного управления Росприроднадзора и силовики приехали сегодня на ММК. Они проверяют документацию и берут пробы воздуха у источников выбросов на предмет соблюдения экологического законодательства", - сказал собеседник агентства.

Комментарием управления Росприроднадзора по Челябинской области ТАСС пока не располагает.

"В настоящее время на ММК проходит совместная внеплановая проверка Росприроднадзора. В ходе проверки осуществляется обследование технического состояния технологических агрегатов двух производственных подразделений ММК на предмет соответствия природоохранному законодательству. Ведутся замеры эффективности работы пылеулавливающих установок. Специалисты ММК, как и всегда, находятся в конструктивном взаимодействии с проверяющими службами, своевременно предоставляя им всю необходимую информацию", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе предприятия.

По данным пресс-службы, постоянное снижение техногенного воздействия на окружающую среду является приоритетом компании. По итогам прошлого года ММК инвестировал в экологию более 4 млрд рублей. В 2018 году инвестиции в строительство природоохранных объектов составят уже 5,5 млрд рублей. Всего же до 2025 года компания планирует вложить в защиту окружающей среды более 38 млрд рублей.

Ранее сообщалось об аналогичных проверках на Челябинском электрометаллургическом комбинате и Челябинском цинковом заводе. О их результатах пока официальной информации нет. Как сообщил ТАСС источник во властных структурах региона, проверки проводится в рамках исполнения майских указов президента.

Об ММК

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.