Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские колледжи впервые приняли участие в акции по поиску пропавших в годы войны

Новости Урала
18 июня, 13:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

В акции участвуют колледжи из Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, северных городов Свердловской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Студенты колледжей Свердловской области впервые приняли участие в всероссийской акции "Научись помнить", которая призвана помочь узнать историю семьи, найти информацию о земляках. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.

"В этом году впервые приняли участие в акции 18 средних специальных учебных заведении Свердловской области. Мы договорились с Министерством общего и профессионального образования региона и с департаментом молодежной политики региона, с образовательными учреждениями. В акции участвуют колледжи из Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, из северных городов региона, например, из Североуральска. Только в Екатеринбурге приняло участие в акции 100 студентов", - сказала она.

Скуратова добавила, что за время акции поступило более 700 заявок. "Всего сейчас в работе находится около 3 тыс. заявок. Это добровольцев, которые работают с электронными ресурсами, пишут письмо в военкоматы, местные органы власти увековечивают память о защитниках Отечества", - добавила она.

По ее словам, студенты для поиска информации работали с электронными базами Министерства обороны, Книгой Памяти Свердловской области, принимали заявки от земляков.

Добровольческая акция "Научись помнить" проводится для оказания помощи родственникам погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в установлении судеб военнослужащих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости