Уральские колледжи впервые приняли участие в акции по поиску пропавших в годы войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Студенты колледжей Свердловской области впервые приняли участие в всероссийской акции "Научись помнить", которая призвана помочь узнать историю семьи, найти информацию о земляках. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов "Возвращение" Елена Скуратова.

"В этом году впервые приняли участие в акции 18 средних специальных учебных заведении Свердловской области. Мы договорились с Министерством общего и профессионального образования региона и с департаментом молодежной политики региона, с образовательными учреждениями. В акции участвуют колледжи из Екатеринбурга, Ирбита, Новоуральска, из северных городов региона, например, из Североуральска. Только в Екатеринбурге приняло участие в акции 100 студентов", - сказала она.

Скуратова добавила, что за время акции поступило более 700 заявок. "Всего сейчас в работе находится около 3 тыс. заявок. Это добровольцев, которые работают с электронными ресурсами, пишут письмо в военкоматы, местные органы власти увековечивают память о защитниках Отечества", - добавила она.

По ее словам, студенты для поиска информации работали с электронными базами Министерства обороны, Книгой Памяти Свердловской области, принимали заявки от земляков.

Добровольческая акция "Научись помнить" проводится для оказания помощи родственникам погибших, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, в установлении судеб военнослужащих.