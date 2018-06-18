СК проверит информацию об угрозах коллекторов в адрес жительницы Тюмени

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после поступившей в СМИ информации об угрозах коллекторов в адрес жительницы Тюмени. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Организовано проведение доследственной проверки по сообщению, опубликованному в СМИ об угрозах, поступающих в адрес жительницы города Тюмени от неизвестных лиц - коллекторов, которые приходят по месту жительства и требуют возврата микрозайма, полученного отцом тюменки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, из-за поступления угроз жительница Тюмени сначала обратилась за помощью в социальных сетях, где рассказала о том, что ее отец задолжал микрофинансовой организации 30 тыс. рублей. Со временем долг вырос до 100 тыс. рублей, но деньги стали требовать с дочери должника. По ее словам, коллекторы угрожают ей изнасилованием и похищением детей.