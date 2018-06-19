Около 30 предприятий Свердловской области планируют принять участие в выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 30 предприятий Свердловской области планируют принять участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Порядка 30 предприятий Свердловской области заявили о своем участии в международной промышленной выставке ИННОПРОМ", - говорится в сообщении.

В частности, от региона планируют участие такие предприятия, как ООО "ГРС Урал", АО "НПК "Уралвагонзавод", ПАО "Уралмашзавод", АО "Свердловский инструментальный завод", НПО Автоматики, предприятия Уральского биомедицинского кластера и другие. Также на выставке будут представлены региональный фонд технологического развития промышленности Свердловской области и технопарк высоких технологий "Университетский" (региональный оператор фонда "Сколково").

По данным областного Минпромнауки, на стенде Свердловской области будут проходить открытые дискуссии и заседания круглых столов, площадь стенда составит 200 кв. м. Кроме того, будет организована экспозиция проектов региона, с организацией шести тематических зон.

"Министерством промышленности и науки Свердловской области инициируется подписание ряда соглашений с другими регионами о сотрудничестве и будет организовано вручение премии имени Черепановых", - сообщили в Минпромнауки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". В этом году страной-партнером ИННОПРОМа является Республика Корея.