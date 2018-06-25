Омбудсмен ЯНАО 27 июня планирует посетить в колонии Сенцова

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак планирует в среду, 27 июня, лично встретиться в колонии №8 города Лабытнанги с осужденным за терроризм Олегом Сенцовым.

"Я зайду к Сенцову, лично поговорю с ним. Состояние его относительно удовлетворительное, как медики сказали. Голодовка все равно дает отрицательные результаты, капельницы ставят, врачи круглосуточно с ним", - сообщил омбудсмен ТАСС.

Сак также уточнил, что в среду собирается провести плановую проверку исправительных колоний ЯНАО.

Кроме того, по его словам, Сенцова планирует навестить его двоюродная сестра. "Ожидается приезд сюда его двоюродной сестры из Киева", - сказал он, не уточнив при этом дату.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".