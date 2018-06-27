Дольщики челябинского микрорайона "Академ Риверсайд" получат жилье до конца года

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Новый застройщик челябинского микрорайона "Академ Риверсайд", при возведении которого пострадали интересы около 4,5 тыс. дольщиков, обещает закрыть свои обязательства перед пострадавшими до конца 2018 года. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона сообщил, что в Челябинске строительная компания "Гринфлайт" (прежний застройщик) привлекла свыше 9,2 млрд руб. более чем 4 тыс. дольщиков для строительства 29 домов. Сроки ввода в эксплуатацию 17 домов были перенесены, а строительство одного дома законсервировано.

"Как сегодня лично убедился губернатор [Челябинской области] Борис Дубровский, строительство ведется на всех жилых домах, сдача которых запланирована в 2018 году. Также застройщиком проводится переселение дольщиков в дома с более ранним сроком сдачи. <...> В 2018 году в "Академ Риверсайд" будут введены в эксплуатацию семь жилых домов со строительными номерами 9, 16, 30, 33, 79, 100, 102, новоселье отпразднуют свыше 2 тыс. семей. Таким образом, в планах у руководства компании "Магнитострой" - нового застройщика микрорайона - полностью выполнить обязательства перед дольщиками, чьи дома были признаны проблемными и включены в дорожную карту", - говорится в сообщении.

По официальным данным, всего в настоящий момент в Челябинской области в план-график по достройке включено 36 проблемных домов, где насчитывается 3 823 дольщика, чьи права нарушены. 1 722 из них входят в федеральный реестр. К концу 2018 года число пострадавших от недобросовестных действий застройщиков должно сократиться: планируется исключить из плана-графика 20 из 36 проблемных домов, так как 10 из них будут построены, а дольщики еще 10 получат аналогичное жилье в уже сданных домах.