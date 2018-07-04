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Более десятка жилых домов остались без газа в челябинском поселке

Новости Урала
4 июля, 9:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В Потанине экскаватор повредил подземный стальной газопровод

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Экскаватор повредил газопровод в поселке Потанино Челябинской области. Без газа остались 11 жилых домов и два коммунально-бытовых предприятия, сообщили ТАСС в компании "Газпром газораспределение Челябинск".

"В поселке Потанино Копейского городского округа принадлежащий частному лицу экскаватор повредил подземный стальной газопровод высокого давления. В результате без газоснабжения осталось 11 частных домов и два небольших коммунально-бытовых предприятия", - пояснили в компании.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ бригада аварийно-диспетчерской службы "Газпром газораспределение Челябинск" перекрыла задвижку газопровода. Ведется ремонт.

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