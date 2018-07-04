Гранитную набережную заменят в Тюмени после жалоб жителей на радиоактивные плиты

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Гранитную набережную заменят в Тюмени после того, как жители пожаловались на радиоактивные плиты, сообщили в среду в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"В управление поступили обращения граждан о том, что гранит, примененный при строительстве набережной Тура в Тюмени, является источником повышенного радиационного фона. <...> В результате проверки обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня на пешеходных дорожках, бордюрах. Опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные "находки" не несут, но, тем не менее, главным государственным санврачом по региону выдано предписание о замене строительных материалов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, замена будет произведена до конца июля. После завершения работ будет проведен радиационный контроль. ТАСС запросил комментарий в администрации Тюмени.