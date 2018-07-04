Власти Ямала проверят работу бригады скорой помощи, отказавшей в госпитализации ветерану

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Ямала-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проверит работу бригады скорой помощи, которая отказала в госпитализации 92-летнему ветерану. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс- службе губернатора ЯНАО.

"Департамент здравоохранения Ямала осведомлен о ситуации. Сейчас по данному инциденту окружным ведомством начата проверка, запрошены документы, экспертами департамента будет дана всесторонняя оценка ситуации и действий медицинских работников, специалисты встретятся с родственниками", - отметили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 27 июня в городе Новый Уренгой. Медицинская помощь понадобилась ветерану в 05:00, родственники вызвали неотложку. Бригада скорой помощи отказалась госпитализировать 92-летнего ветерана, сославшись на его тяжелое состояние, и уехала, не оказав помощи. При попытках вызова скорой повторно родственники получали отказ.

По состоянию на вчерашний день больной находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.