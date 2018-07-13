Роспотребнадзор возбудил дело после возгорания на полигоне ТБО в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области возбудило административное дело после возгорания на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Тобольске в Тюменской области. Специалисты продолжают лабораторные исследования проб воздуха, сообщили в пятницу в пресс-службе управления

"Из-за появления запаха гари в жилых микрорайонах Тобольска в результате возгорания полигона ТБО, Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проводятся исследования атмосферного воздуха. За непредоставление информации об источниках загрязнения окружающей среды в отношении эксплуатирующей полигон организации "Тюменское экологическое объединение" составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное производство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ситуация стабилизировалась, жалобы на запах гари не поступали. "По предварительным результатам, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ, не выявлено", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сообщение о горении мусора на полигоне ТБО поступило 11 июля, длина кромки горения составляла 100 метров, ширина 15 метров, общая площадь 1,5 тыс. кв. метров. В тот же день открытое горение было ликвидировано, но из-за тления на глубине произошло задымление. Проливка мусора вокруг происходит постоянно, проводится съемка с квадракоптера.

Ситуация также находится на контроле властей города. По данным городской администрации, в прошлом году возгораний на свалке удалось избежать благодаря дождливой погоде, засушливая погода этого лета создала неблагоприятные условия на полигоне.