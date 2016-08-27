Депутат: самые высокие шансы получить поддержку парламента КЧР у Темрезова

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов имеет самые высокие шансы получить поддержку депутатов Народного собрания КЧР из трех внесенных президентом России кандидатур на пост главы республики. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета по законодательству и государственному строительству регионального парламента Владимир Умалатов.

Кроме Темрезова, в список вошли председатель комитета парламента КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджиев и заместитель председателя комитета парламента КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин

"Все три кандидатуры очень достойные, они имеют большой опыт работы, но, я думаю, самые высокие шансы получить поддержку парламента республики у врио главы КЧР Рашида Темрезова. То, что его кандидатуру внесли на рассмотрение президенту страны "Единая Россия" и еще три парламентские партии, уже говорит о многом, прежде всего, о высокой оценке деятельности Темрезова на посту руководителя республики за предыдущие пять лет", - сказал он.

Депутат отметил, что за последние пять лет в республике немало сделано для социально-экономического развития региона. "Конечно, еще многое предстоит сделать, но идет поступательное развитие республики, отрицать это, думаю, не могут даже скептики", - добавил Умалатов.

По его мнению, с первого дня вступления в должность главы республики Темрезов наладил очень плотное и эффективное взаимодействие с парламентом КЧР, с депутатами всех фракций. "Такое сотрудничество органов исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления в решении конкретных практических вопросов идет только на пользу нашей республике, экономике, социальной сфере", - подчеркнул парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в субботу внес на рассмотрение парламента Карачаево-Черкесской Республики трех кандидатов для избрания на должность главы региона. Процедуру голосования по избранию главы региона депутаты проведут на сессии Народного собрания республики 18 сентября в единый день голосования.