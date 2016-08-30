Хадж из Чечни в этом году совершат более 1,5 тыс. паломников

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. паломников из Чечни отправятся к святым местам в Саудовскую Аравию в нынешнем году, 218 из них за счет регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель Комитета по хаджу Духовного управления мусульман (ДУМ) ЧР Сайд-Ахмед Садыханов.

"В 2016 году властями Саудовской Аравии, как и в прошлом году, выделено 2600 мест, заполнено на сегодняшний день 1596. Региональный общественный фонд имени Ахмата- Хаджи Кадырова оплатил паломничество 218 верующих из числа малоимущих, которые никогда не были в хадже", - сообщил Садыханов, напомнив, что в прошлом году все места по квоте были реализованы.

Всего запланировано семь рейсов в Саудовскую Аравию, три первые группы уже вылетели. Отправка продлится до 3 сентября. "Для паломников из Чечни забронированы места недалеко от Каабы. Вылетают они из Минвод. С каждой группой на борту находятся врач, а также руководитель, который будет сопровождать их на протяжении всего времени паломничества", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в духовном управлении мусульман Чеченской Республики проходили специализированные курсы ознакомления паломников со всеми правилами совершения хаджа.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину.