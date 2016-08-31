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Конкурс инвестиционных проектов в сфере туризма объявлен в Дагестане

В стране
31 августа, 18:52 UTC+3
Конкурс проводится в рамках программы развития туристско-рекреационного комплекса Дагестана в целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма
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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство по туризму и народным промыслам Дагестана объявило о проведении конкурса инвестиционных проектов в сфере туризма "День инвестора - 2016", сообщил в среду ТАСС представитель управления пресс-службы главы и правительства республики.

"Конкурс проводится в рамках программы развития туристско-рекреационного комплекса Дагестана в целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. Участниками могут стать организации, независимо от их информационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, авторские коллективы вузов и научно-технических организаций", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что победители будут определены в номинациях "Лучший инвестиционный проект Республики Дагестан в сфере туризма" и "Лучший инвестиционный проект по развитию туризма горной территории в Республике Дагестан".

"С положением, формой заявки, требованиям к инвестиционным проектам и критериями конкурсной работы можно ознакомиться на сайте Минтуризма республики", - добавили в пресс-службе.

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