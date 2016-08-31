Конкурс инвестиционных проектов в сфере туризма объявлен в Дагестане

Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.Экономика и бизнес 31 августа, 19:37
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря ПортнягинаСпорт 31 августа, 19:37
Сенат Бразилии одобрил импичмент РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 19:36
Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"Новости Архангельской области 31 августа, 19:33
МПК отказал 12 российским паралимпийцам из 34, подавших просьбы о допуске к Играм-2016Спорт 31 августа, 19:32
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"Биографии и справки 31 августа, 19:09
Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - РоссияСпорт 31 августа, 19:03
Нарышкин посоветовал не винить "заокеанскую подлость" в рытвинах на российских дорогахПолитика 31 августа, 19:02
Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущегоОбщество 31 августа, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство по туризму и народным промыслам Дагестана объявило о проведении конкурса инвестиционных проектов в сфере туризма "День инвестора - 2016", сообщил в среду ТАСС представитель управления пресс-службы главы и правительства республики.
"Конкурс проводится в рамках программы развития туристско-рекреационного комплекса Дагестана в целях создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма. Участниками могут стать организации, независимо от их информационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, авторские коллективы вузов и научно-технических организаций", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что победители будут определены в номинациях "Лучший инвестиционный проект Республики Дагестан в сфере туризма" и "Лучший инвестиционный проект по развитию туризма горной территории в Республике Дагестан".
"С положением, формой заявки, требованиям к инвестиционным проектам и критериями конкурсной работы можно ознакомиться на сайте Минтуризма республики", - добавили в пресс-службе.