Школьники Пензенской области вместо цветов принесли в школу корм для бездомных животных

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Школьники города Заречный Пензенской области вместо цветов 1 сентября принесли в школу корм для бездомных животных. Итоги акции "Корм для бездомных животных вместо цветов на 1 сентября!" подведут в ближайшие дни.

Корм, а также игрушки передадут в благотворительный фонд, сообщила корреспонденту ТАСС одна из организаторов акции, член совета благотворительного фонда "Лохматый друг", учитель Ольга Пачковская.

"Мы обратились с призывом к учителям, чтобы они подали детям пример благотворительности. Педагоги, захотевшие принять участие в акции, заранее объявили ученикам, чтобы вместо цветов 1 сентября они принесли в школу корм для животных или игрушки для братьев меньших", - сказала она.

"Цветы быстро завянут, а вот корм не только поможет животным, но и сделает сердца детей, принявших участие в акции, добрее", - подчеркнула она.

Впервые акция прошла в прошлом году, в результате бездомные животные из приюта были обеспечены кормом на месяц.