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Медведев поздравил жителей Кабардино-Балкарии с 95-летием со дня основания республики

В стране
1 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"Убежден, любовь к родной земле и трудолюбие будут и впредь главными составляющими развития и процветания республики и всей России", - отметил премьер
Материал из 1 страницы
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Кабардино-Балкарии с 95-летием со дня основания республики. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован на сайте правительства РФ.

"Сегодня Кабардино-Балкария успешно решает новые, современные задачи. Здесь многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. А главное, ведется активная работа по созданию туристического кластера, благодаря которому отдых, занятия спортом и санаторно-курортное лечение станут более комфортными и для гостей, и для жителей региона", - говорится в поздравлении.

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Медведев отметил природные красоты республики: "Живописная природа Кабардино-Балкарии, ее величественные горы, знаменитый Эльбрус, Чегемские водопады и озера вдохновляли многих выдающихся музыкантов, поэтов и художников. Среди них ваши знаменитые земляки Юрий Темирканов и Мухадин Кишев, Кайсын Кулиев и Алим Кешоков".

Также он подчеркнул, что республика "по праву может гордиться своими олимпийскими чемпионами Асламбеком Хуштовым и Бесланом Мудрановым".

"Убежден, любовь к родной земле и трудолюбие будут и впредь главными составляющими развития и процветания республики и всей России", - отметил премьер.

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