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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Кабардино-Балкарии с 95-летием со дня основания республики. Текст поздравительной телеграммы главы кабмина опубликован на сайте правительства РФ.
"Сегодня Кабардино-Балкария успешно решает новые, современные задачи. Здесь многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. А главное, ведется активная работа по созданию туристического кластера, благодаря которому отдых, занятия спортом и санаторно-курортное лечение станут более комфортными и для гостей, и для жителей региона", - говорится в поздравлении.
Медведев отметил природные красоты республики: "Живописная природа Кабардино-Балкарии, ее величественные горы, знаменитый Эльбрус, Чегемские водопады и озера вдохновляли многих выдающихся музыкантов, поэтов и художников. Среди них ваши знаменитые земляки Юрий Темирканов и Мухадин Кишев, Кайсын Кулиев и Алим Кешоков".
Также он подчеркнул, что республика "по праву может гордиться своими олимпийскими чемпионами Асламбеком Хуштовым и Бесланом Мудрановым".
"Убежден, любовь к родной земле и трудолюбие будут и впредь главными составляющими развития и процветания республики и всей России", - отметил премьер.