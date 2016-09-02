Оформить "дальневосточный гектар" через уполномоченные органы можно будет с 1 октября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Заявки на предоставление "дальневосточного гектара" с 1 октября 2016 года можно будет подавать не только через федеральную информационную систему (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ", но и путем обращения в уполномоченные органы в регионах Дальневосточного федерального округа, участвующих в реализации федерального закона. Об этом в ходе второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сообщил и.о. руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Андрей Приданкин.

"Многие наши люди не имеют доступ к интернету, не имеют учетную запись на сайте Госуслуг и в других государственных системах. Поэтому главное - это организация с 1 октября уполномоченными органами, в том числе нашими территориальными органами Росреестра, МФЦ (многофункциональные центры - прим. ТАСС), оформления документов от лица гражданина", - сказал Приданкин.

Сейчас желающие могут выбирать себе "дальневосточные гектары" с помощью ФИС "НаДальнийВосток.РФ", оператором которого является Росреестр. Приданкин пояснил, что возможность очного обращения за бесплатной землей предоставляется для исключения так называемого цифрового неравенства - сейчас фактически получить бесплатно землю на Дальнем Востоке могут только те люди, которые зарегистрированы на интернет-портале Госуслуг. "Вы получаете учетную запись, в которой содержится, в том числе и СНИЛС, ваш уникальный номер. По этому уникальному номеру мы и определяем вас системе, это позволяет не допустить предоставления вам второго гектара", - пояснил Приданкин.

На сегодняшний день, по данным Росреестра, государственный кадастровый учет в рамках программы прошли 335 участков, зарегистрировано 164 договора безвозмездного пользования землей.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Он предполагает предоставления гражданам, в том числе для ведения бизнеса, более 145 млн га земли на Дальнем Востоке. Закон будет вступать в силу поэтапно: до 1 октября земля будет выдаваться только в девяти пилотных районах жителям этих районов, с 1 октября направить заявки на ее получение смогут все жители Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года сделать это сможет любой гражданин РФ.

По информации Росреестра, интерес к программе предоставления "дальневосточного гектара" достаточно высок. С 1 июня ФИС "НаДальнийВосток.РФ" зарегистрировал почти 400 тыс. посещений пользователей, причем условиями получения земли интересуются не только жители России, но и жители 45 стран мира.