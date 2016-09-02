Призраки Кенигсберга и тени Штирлица: гид по Калининграду от Евгения Гришковца

Интерес туристов к Калининграду понятен. Город с богатой европейской историей может стать отличным туром на уик-энд. Что немецкого в русском городе и что российского в бывшей столице Восточной Пруссии так восхищает писателя, что общего между Кенигсбергом и американским кинематографистом Вуди Алленом, кто из литературных прототипов – Штирлиц или Мюнхгаузен – реально бывал в городе, какого "страшного монстра" предлагает изгнать из Калининграда Гришковец – он рассказал специально для читателей ТАСС.

Философия города

Развернуть Кенигсбергский Кафедральный Собор на острове Канта © Руслан Шамуков/ТАСС Кенигсбергский Кафедральный Собор на острове Канта © Руслан Шамуков/ТАСС

Вот город, сам город Калининград. В нем есть только признаки Кенигсберга, особенно в центре, такие, скажем, тени: мы видим вкрапления немецких зданий и огромное количество зелени, какую-то странную городскую структуру. Все-таки англичане очень "аккуратно" разбомбили центр города в 1944 году: уничтожили всю подлинную готику и здания XIV-XV веков. И до конца войны не успели их восстановить, город стоял в руинах. Потом уже наши советские люди не стали восстанавливать, как это сделали поляки в Польше, а просто разрушили разбитые дома. И построили на их месте кирпичные, такие как в Новосибирске, Хабаровске, Уфе и так далее.

Есть несколько удивительных сооружений, которых в России не найти, потому что все-таки восстановили кафедральный собор, у которого есть могила философа Канта. Его перезахоронили здесь после Первой мировой войны. Колоннада вокруг могилы Канта во время бомбардировок почти не пострадала, хотя она пристроена практически к этому храму. Это удивительно.

ПодФОРТило

Развернуть Музей янтаря в Калининграде © Руслан Шамуков/ТАСС Музей янтаря в Калининграде © Руслан Шамуков/ТАСС

Развернуть Часы "Эпоха" из калининградского Музея янтаря © Руслан Шамуков/ТАСС Часы "Эпоха" из калининградского Музея янтаря © Руслан Шамуков/ТАСС

Вокруг Калининграда расположены старые форты – это бисмарковское время, 70-е годы XIX века. Это очень красивые, приземистые, невысокие оборонительные сооружения города-крепости. Эти форты были построены с расчетом на философию той войны, которая была в 1870 году, когда не было авиации и танков.

До сих пор это мощные кирпичные укрепления, большая часть из них находится в хорошем состоянии. Сейчас они превращаются в музеи. Это в городе, это не нужно никуда ехать. Если бы я был мальчишкой в возрасте 9-14 лет, то, конечно, ничего прекраснее нет, чем лазить, бегать по этим фортам, карабкаться по ним. Для мальчишек это восторг, чего только не нафантазируешь! Таких мощных разветвленных фортификационных сооружений нет нигде в стране.

Выдающийся музей янтаря в Калининграде, собственно, тоже один из немецких фортов. Янтарь – легенда Калининграда, большая часть янтаря в мире добывается именно здесь. Все, что вы видите в Праге и в Париже из янтаря – это все наш янтарь. Само здание музея очень красивое, это псевдоготика, образец немецкого милитаризма. Это музей английского типа – музей, где можно все трогать. Туда можно на целый день с детьми. Таких музеев в России больше нету!

"Это же увлечься можно!"

Развернуть На территории Музея Мирового океана © Руслан Шамуков/ТАСС На территории Музея Мирового океана © Руслан Шамуков/ТАСС

Развернуть Подводная лодка Б-413 на территоии Музея Мирового океана © Руслан Шамуков/ТАСС Подводная лодка Б-413 на территоии Музея Мирового океана © Руслан Шамуков/ТАСС

Калининград – это еще и путешествия. Часть экспонатов Музея Мирового океана - настоящие корабли и даже подводная лодка, которые стоят на воде, а не просто пришвартованы к берегу. На них можно заходить, бродить по ним с прекрасными гидами, которые страстно увлечены своим делом. Побывать на подводной лодке настоящей, которая находится на плаву. Ну как это? Это же увлечься можно!

Когда ко мне попадают вещи, музейные ценности, я передаю в Музей Мирового океана. Мне передали морскую рубаху в Нижнем Новгороде от потомков матроса с крейсера "Варяг", я ее передал, это была выставка одного предмета. Я передавал ценную модель ледокола, я ею полюбовался и передал. Конечно, хочется иметь такую дома, но в музее оно полезнее. Морскую посуду тоже передаю, понимаю, что там оно будет сохраннее и там оно будет нужнее. Можно увидеть в музее то, что я подарил.

Штирлица вызывали?

Развернуть Приблизительно на такой же улице жил Штирлиц, уверен Евгений Гришковец © Руслан Шамуков/ТАСС Приблизительно на такой же улице жил Штирлиц, уверен Евгений Гришковец © Руслан Шамуков/ТАСС

Развернуть историческая застройка на улице Тельмана в Калининграде © Руслан Шамуков/ТАСС историческая застройка на улице Тельмана в Калининграде © Руслан Шамуков/ТАСС

Надо смотреть под ноги в Калининграде: брусчатка, люки. В городе много улиц с брусчаткой. Немцы оставили брусчатку только в пешеходной части города, в европейских городах это важная составляющая. Сейчас перекладывают брусчатку, которую клали немцы, а она не держится, утрачены технологии. На многих люках еще написаны немецкие слова, их укладывали прежние жители Кенигсберга, под ними проходит радиосвязь, телефонная связь.

В этом городе есть удивительное: он самый зеленый город в стране, другого нет. Было много парков и озер у немцев на территории города. Калининград – это место долгих прогулок, надо приезжать и бродить в районе улицы Кутузова или Тельмана, ходить по дворам, по улочкам, переулкам между домами и смотреть на эти чудесные немецкие особняки и виллы. Дома – какие-то находятся в изумительном состоянии, хозяева их отреставрировали, или находятся в том самом виде, в котором они были при немцах, ни разу даже не покрашены.

Можно представить: приблизительно на такой же улице жил Штирлиц, у него был приблизительно такой дом. В тех районах, где стоят немецкие особняки, есть пожарные гидранты в виде морских коньков. Их, конечно, нещадно воруют. Сначала – чтобы сдать на металлолом, потом – потому что довоенные гидранты в хорошем состоянии стоят больше тысячи евро. Это поразительный город для прогулок: сделали чудесную пешеходную зону вокруг нижнего озера. Это большое озеро когда-то было запрудой, вырытой еще Тевтонскими рыцарями. Озеро было преградой на случай осады. И рыба, рыба там до сих пор есть! Калининградцы любят это место. Пожалуй, такой пешеходной зоны нет больше в России.

Тот самый Мюнхгаузен и тот самый Аллен

Развернуть Домик смотрителя Высокого моста калининградцы "назначили" местом жительства Мюнхгаузена © Елена Нагорных/ТАСС Домик смотрителя Высокого моста калининградцы "назначили" местом жительства Мюнхгаузена © Елена Нагорных/ТАСС

Барон Мюнхгаузен, судя по его литературе, точно был здесь. Он участвовал в войне на стороне Польши против французов. От того времени, когда он здесь был, в городе мало что осталось, один домик остался.

Калининградцы назначили одно маленькое сооружение на берегу реки домиком Мюнхгаузена. На самом деле в нем находится механизм подъема разводного моста. Такие домики в стиле псевдоготики раньше стояли у каждого разводного моста, так немцы делали, в Кенигсберге только один сохранился. Он такой красивый, игрушечный, малюсенький такой замок. Всем детям хочется заглянуть туда, попасть внутрь, в таком домике жить, играть. Ну а где еще жить Мюнхгаузену? Очень хороший памятник Мюнхгаузену стоит в городском парке, такой веселый, современный памятник.

Если вспоминать о таких чудесных людях, то лучше вспомнить об Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, который все-таки здесь родился и жил до 24 лет. Он автор поинтереснее, чем барон Мюнхгаузен.

Прекрасный Вуди Аллен, который американский кинематографист, в кинотеатре "Заря" ему поставили памятник. Это очень хороший памятник. Вуди Аллен запоминается тем, что он маленького роста и у него большие очки. Памятник представляет из себя следующее: на колонне есть деление по сантиметрам, на уровне окончания роста Вуди Аллена – 162-164 сантиметра – огромные металлические очки. Но почему именно в Калининграде поставили памятник Вуди Аллену? Потому что подлинная фамилия у Аллена никакой не Аллен, настоящая фамилия еврейского мальчика Вуди – Кенигсберг.

Вся королевская стать

Развернуть Дом Советов - "страшный монстр" в представлении калининградца Гришковца © Руслан Шамуков/ТАСС Дом Советов - "страшный монстр" в представлении калининградца Гришковца © Руслан Шамуков/ТАСС

Королевский замок к окончанию 1970-х годов окончательно разрушили, и потом на этом месте, на легком возвышении, построили Дом Советов.

Я не считаю, что королевский замок был красивым, он просто был исторически важным для города. А теперь на его месте стоит страшный монстр – Дом Советов. И у власти не хватает воли и средств (главное – воли) снести это здание. Но немцы же убрали в Берлине Дворец республики, который раз в пять больше замка Кенигсберга. Сделали? Сделали!

Сейчас ведутся раскопки фундаментов, подвалов. Есть много идей: полностью восстановить, как он был, или частично восстановить его башни и наполнить его культурным содержанием. Он, кстати, был бы интересным музейным комплексом, но на территории королевского замка стоит страшный монстр – Дом Советов. Никогда он не будет заполнен людьми, потому что это просто огромное страшное здание, состоящее из маленьких-маленьких кабинетиков.

У государственной власти не хватает воли и средств (главное – воли) снести это здание, потому что оно мощно сделано и его трудно сносить.

Я не считаю, что королевский замок был красивым, он просто был исторически важным для города. Настоящая готика, но довольно разлапистый замок, такой "замок ничего особенного". Но я за то, чтобы замок восстановили в том виде, в каком он был, наполнили художественным содержанием. Немцы же убрали в Берлине Дворец республики полностью и на его месте восстановили музей Востока. Дворец в Берлине раз в пять больше королевского замка Кенигсберга. Сделали? Сделали!

Крокодилы, бегемоты и зеленый попугай

Развернуть В Калининградском зоопарке © Руслан Шамуков/ТАСС В Калининградском зоопарке © Руслан Шамуков/ТАСС

Развернуть В Калининградском зоопарке © Игорь Зарембо/ТАСС В Калининградском зоопарке © Игорь Зарембо/ТАСС

И, конечно же, наш любимый зоопарк, он прекрасный – ландшафтный. Зоопарк делали в конце XIX века – начале XX века в столице Восточной Пруссии, и делали очень серьезно. Это такой классический европейский зоопарк: клеток нет, есть вольеры, которые были здорово сделаны немцами. Набор животных удивляет: и слоны, и жирафы, и бегемоты, даже есть карликовые бегемоты, и медведи, и сивуч, и морские львы.

Такого зоопарка в областных центрах нет. Поскольку у меня трое детей: 20, 12 и 6 лет, понимаете, что я в зоопарк хожу многие годы. Сделали наконец-то прекрасные объявления к стеклянным вольерам, как это было у немцев. Есть на территории павильон исторический, большинство павильонов утрачено, конечно. Зашел туда и все… Много птиц, павлинов, фазанов, которых выпускают в свободное хождение по зоопарку. Территория есть, где дети могут покормить козочек, осликов, куриц каких-то, куропаток. Классный зоопарк, это лучший зоопарк за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.