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Фермеры на Кубани выступили за создание торговых марок для своей продукции

В стране
27 апреля, 20:47 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

В то же время председатель Кубанской ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов отметил, что таким образом планируется убрать посредников в торговле

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КРАСНОДАР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Фермеры Краснодарского края выступают за создание торговых марок в Краснодарском крае, основой для которых будет выступать продукция, выпущенная в сельскохозяйственных кооперативах. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель Кубанской ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Виктор Сергеев.

"У нас пример есть - Агрокомплекс Выселковский (АО фирма "Агрокомплекс" им Н.И.Ткачева - прим. ТАСС), который имеет свою торговую сеть по всему краю. Мы сейчас идем по пути того, что создаем кооперативы, чтобы там формировать крупные партии (продукции), кроме того, у нас сейчас развивается тепличное хозяйство, чтобы ликвидировать сезонность по поставкам овощей. Должна быть собственная фирменная торговля, а основа ее должна быть кооперативная. Таким образом мы уберем посредников (в торговле)", - сказал Сергеев.

Председатель Кубанской АККОР также добавил, что фермеры Кубани помимо присутствия в торговых сетях используют и другие способы реализации своей продукции. Это, в частности, торговля через мобильные павильоны, которые установлены в спальных районах таких городов края, как Анапа, Новороссийск и Краснодар. Чтобы реализовать здесь свою продукцию, аграриям не нужно по-особому маркировать свои товары. Достаточно получить у властей разрешение на торговлю.

Ранее сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии сообщил, что не все виды отечественной сельхозпродукции нужно поставлять в торговые сети. Для них, по его мнению, "нужно использовать нестандартные, мобильные формы торговли, которые гораздо дешевле и не требуют сложной маркировки и упаковки, которые требуют торговые сети".

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