"Единый агент" пока не решил проблему очередей за ОСАГО

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) в августе запустил продажу полисов автогражданской ответственности (ОСАГО) по системе "Единый агент" в девяти субъектах РФ. Суть проекта сводится к тому, что страховые компании могут продавать клиентам не только свои собственные полисы ОСАГО, но и полисы других компаний, подписавших специальное соглашение. Страховщики подчеркивают, что нововведение не является обязательным, но в случае внедрения должно привести к ликвидации очередей.

Однако эксперты и участники рынка спустя месяц после старта "Единого Агента" в регионах отмечают, что проблема очередей пока не решена, при этом подчеркивают, что причина в основном в темпах внедрения системы.

Есть информация – нет очереди

В Челябинской области проблема выдачи полисов стоит достаточно остро.

"Федеральные страховые компании стали уходить с регионального рынка, из-за низкой рентабельности ОСАГО. В результате, региональные страховщики перестали справляться с потоком клиентов и поэтому искусственно ограничили продажи полисов ОСАГО, создали огромные очереди из автомобилистов", - рассказал ТАСС руководитель проекта "Доступное ОСАГО" штаба общественной поддержки губернатора Челябинской области Антон Ковалев. Кроме того, по его словам, агенты страховых компаний нередко манипулируют темой отсутствия бланков полисов ОСАГО.

Эксперт считает, что переломить ситуацию получится только после того, как система "Единый агент" начнет работать в полную силу. "Система внедрена, но люди о ней не знают. А когда получают обрывочную информацию, то нередко пугаются того, что пришли в проверенную компанию, а им продают страховку какой-то другой компании", - пояснил Ковалев, подчеркнув, что положительных результатов можно добиться только доведя до широких масс общественности информацию об "Едином агенте". Штаб общественной поддержки губернатора Челябинской области уже выпустил соответствующую памятку, которую в ближайшее время передадут в СМИ.

Участники рынка считают, что для нормализации ситуации с полисами ОСАГО нужны и другие действенные шаги. По мнению председателя совета Ассоциации страховых организаций Краснодарского края Игоря Славинского "эффективно это заработает только, когда будут (работать) все элементы, которые сегодня вводятся". Этими элементами, по словам Славинского, являются обязательный осмотр транспортного средства после ДТП, а также направление его на ремонт, чтобы получение денег по страховке не было главной целью клиента. "Мы видим сегодня, что страховщики терпят убытки, получая решение судов о взыскании очень значительных сумм, при этом граждане получают из этой суммы половину. Когда все эти элементы вместе начнут работать, граждане станут обращаться напрямую в страховые компании, тогда ситуация будет нормализована", - считает Славинский.

Неоднозначные ожидания регионов

В ряде регионов смотрят в будущее ОСАГО после внедрения «Единого агента» более оптимистично. По мнению заместителя управляющего отделением - национальным банком по республике Татарстан Волго-Вятского главного управления ЦБ Марата Шарифуллина, включение Татарстана в список территорий, на которых реализуется проект "Единый агент", позволит в значительной степени улучшить ситуацию на региональном рынке ОСАГО". Уже в ближайшее время "Единый агент" начнет работать в 15 страховых компаниях, которые охватывают до 99% республиканского рынка ОСАГО.

А в правительстве республики Башкортостан дают уже конкретные прогнозы. "Как заверили представители страховых компаний, очереди автовладельцев за полисами ОСАГО исчезнут к началу второй декады сентября", - сказали в пресс-службе правительства республики.

Между тем, в других регионах пока не склонны давать однозначную оценку нововведению. "Возможно, запуск "Единого агента РСА" не решит проблему очередей в полном объеме, но надеюсь, что напряженность снизится заметно", - считает зампредседателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова. А в Краснодарском крае уже выстроились очереди к специалистам, обслуживающим по "Единому агенту".