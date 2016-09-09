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В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и Севастополь

В стране
9 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах
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Монумент "Родина-мать зовёт!" в Волгограде

Монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе Банка России по выбору изображений на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

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"По состоянию на 9 сентября лидируют символы Иркутска, который накануне вечером сместил с первой строчки Волгоград. На третьем месте Севастополь, следом идут символы Дальнего Востока, а замыкает пятерку Казань", - говорится в сообщении.

Финальный этап конкурса стартовал пять дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф проголосовали более 350 тыс. жителей России.

В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября в 18:00 мск.

Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей- заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.

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В настоящее время наметились два явных лидера - это символы Иркутска и Волгограда, набравшие более 57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. При этом среди остальных участников идет не менее упорная борьба. Многие города разделяет совсем небольшое количество голосов, и не исключено, что на следующей неделе кто-то повторит успех Сочи, символ которого за пять дней поднялся с 9-го на 6-е место.

Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя- Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.

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