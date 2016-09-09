Рожденных в День России в Сочи леопардов назвали Волна, Артек и Багира

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СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Котят переднеазиатского леопарда, которые появились на свет в сочинском центре разведения хищников в День России, назвали Волна, Артек и Багира. Об этом было объявлено на церемонии закрытия пятнадцатого международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна".
"Нашего мальчика (12 июня в питомнике в Сочи родились самец и две самки леопарда - прим. ТАСС) будут звать Артек, в честь самого известного детского лагеря в России. Девочек нарекли Багира и Волна, как символ "Новой волны", - объявила ведущая церемонии закрытия музыкального конкурса Ксения Собчак.
Впервые в истории проекта восстановления популяции переднеазитского леопарда, реализуемого на Северном Кавказе, был объявлен конкурс по выбору имен для новорожденных котят.
С 15 июля на сайте www.россияназывает.рф. любой желающий мог предложить свой вариант. Всего жителями нашей страны на первом этапе голосования было предложено более 9 тыс. вариантов, а проголосовало за имена, вошедшие в шорт- лист, около 18 тыс. человек. Среди наиболее популярных имен также были Эльбрус, Алтай, Добрыня, Сапфир, Сириус, Марс, Мир и Симба. Самок предлагают назвать Лада, Герда, Ева, Мира, Россия, Луна, Аврора и Надежда.
Второй этап отбора имен для леопардов стартовал одновременно с конкурсом "Новая волна", звезды эстрады активно предлагали свои варианты.
Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция хищников составляет тысячу особей в дикой природе во всем мире: они живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в 5-7 лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.